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Мельников Руслан Сергеевич
Мельников Руслан Сергеевич
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
05.09.1994
Пол
Мужской
Отец
Мельников Сергей Васильевич
1965 г.р.
Мать
Асадулина Зухра Азгаровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1994
Отец:
Мельников Сергей Васильевич
Мать:
Асадулина Зухра Азгаровна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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