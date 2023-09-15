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Мельников Руслан Сергеевич

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1994

Отец: Мельников Сергей Васильевич

Мать: Асадулина Зухра Азгаровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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