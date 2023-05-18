Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти24.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Власов Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
31.03.1903
Сын: Щербаков Алексей
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
10.09.1907
Сын: Александр
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
18.08.1912
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
26.10.1914
Сын: Павел
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
04.10.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Рождение ребёнка
26.05.1921
Дочь: Трофимова Варвара
Отец ребёнка: Щербаков Василий
Смерть
24.08.1950