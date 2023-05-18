Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

24.08.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1900 г.р.
1903 г.р.
1907 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Власов Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
31.03.1903

Сын: Щербаков Алексей

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
10.09.1907

Сын: Александр

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
26.10.1914

Сын: Павел

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
04.10.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Рождение ребёнка
26.05.1921

Дочь: Трофимова Варвара

Отец ребёнка: Щербаков Василий

Смерть
24.08.1950
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