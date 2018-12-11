Савичев Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичев Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
11.12.2018

Отец: Савичев Павел

Мать: Лобашева Екатерина Вадимовна