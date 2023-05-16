Романов Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Владимир Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Романова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Антон Романович

Мать ребёнка: Романова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Ульяна Романовна

Мать ребёнка: Романова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Наталья Романовна

Мать ребёнка: Романова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
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