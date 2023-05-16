Романов Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Владимир Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Романова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Ульяна Романовна
Мать ребёнка: Романова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Наталья Романовна
Мать ребёнка: Романова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно