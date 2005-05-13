Карасёва Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасёва Анна Поликарповна

Карасёва Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1923

Дата смерти

13.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасёв Семён Дмитриевич

Смерть
13.05.2005
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close