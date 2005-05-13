Карасёва Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1923
Дата смерти13.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасёв Семён Дмитриевич
Смерть
13.05.2005
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь