(Донченко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Донченко) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Кондратюк Валентина Александровна

Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
1963

Сын: Свитюк Александр Александрович

Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитюк Владимир Александрович

Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитюк Виктор Александрович

Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свитюк Александр Федосеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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