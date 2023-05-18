(Донченко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Кондратюк Валентина Александровна
Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
1963
Сын: Свитюк Александр Александрович
Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитюк Владимир Александрович
Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитюк Виктор Александрович
Отец ребёнка: Свитюк Александр Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область