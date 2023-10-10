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Козлов Арсений Федорович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Козлов Федор Андреевич

Мать: Козлова Анна Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Козлов Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евгения Арсеньевна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Агрофена Арсеньевна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Афимья Арсеньевна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дарья Андреевна

Смерть
После 1858
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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