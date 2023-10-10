Козлов Арсений Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Козлов Федор Андреевич
Мать: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евгения Арсеньевна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агрофена Арсеньевна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Афимья Арсеньевна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Дарья Андреевна
Смерть
После 1858