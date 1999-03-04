Гумерова (Минзафарова) Халиса Шайдуллеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумерова (Минзафарова) Халиса Шайдуллеевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.05.1961

Дата смерти

04.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.03.1999
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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