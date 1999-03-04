Гумерова (Минзафарова) Халиса Шайдуллеевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1961
Дата смерти04.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.1999