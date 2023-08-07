Татьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1824
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1827
Сын: Самсон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Власий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно