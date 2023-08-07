Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.08.1824

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1827

Сын: Самсон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Власий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно