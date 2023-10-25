Гавловская Юрковская Антонина Ивановна
Место рожденияТарасовка село, Пеньковская волость, Ямпольский уезд, Подольская губерния, Российская империя
Дата рождения08.05.1903
Дата смерти06.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1903
Тарасовка село, Пеньковская волость, Ямпольский уезд, Подольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.01.1925
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1926
Сын: Гавловский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Гавловский Бронислав Александрович
Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
21.08.1936
Сын: Гавловский Франц Александрович
Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1938
Дочь: Гавловская Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Смерть
06.02.1990
Жмеринка город, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР