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Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Место рождения

Тарасовка село, Пеньковская волость, Ямпольский уезд, Подольская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.05.1903

Дата смерти

06.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасовка село, Пеньковская волость, Ямпольский уезд, Подольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.01.1925

Муж: Гавловский Александр Иванович

Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1926

Сын: Гавловский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович

Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Гавловский Бронислав Александрович

Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Гавловский Франц Александрович

Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1938

Дочь: Гавловская Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Гавловский Александр Иванович

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Смерть
06.02.1990
Жмеринка город, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
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