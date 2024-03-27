Усманов Хамза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хамза

Место рождения

? Узбекская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Ринат Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Марат Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Димза Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Салават Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Руслан Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова ?

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова ?

Рождение ребёнка
29.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова ?

Смерть
Неизвестно

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