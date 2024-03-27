Усманов Хамза
Место рождения? Узбекская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Салават Хамзиевич
Мать ребёнка: Усманова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усманова ?
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
29.06.1952
Смерть
Неизвестно