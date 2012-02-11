Иванов Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2012

Отец: Иванов Алексей Юрьевич

Мать: не указана

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