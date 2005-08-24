Шарко Улиана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарко Улиана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1915

Дата смерти

24.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иван Иванович

Смерть
24.08.2005
Витебск, Витебская область
бабушка четыре дня не дожила до своего дня ржд. 28 августа,когда ей бы исполнилось 90 лет. Умерла в своем доме послевоенном деревянном в Лучесе-район частного сектора г.Витебска РБ,осталась дочь и дв... Показать все
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