Шарко Улиана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1915
Дата смерти24.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Иван Иванович
Смерть
24.08.2005
Витебск, Витебская область
бабушка четыре дня не дожила до своего дня ржд. 28 августа,когда ей бы исполнилось 90 лет. Умерла в своем доме послевоенном деревянном в Лучесе-район частного сектора г.Витебска РБ,осталась дочь и дв... Показать все