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Бабин Архип Иванов

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Место рождения

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Между 1712 и 1714 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бабин Иван Обросимов

Мать: Бабина Афросинья Васильева

поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бабин Осип Архипов

Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Грикерья Архипова

Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бабин Савва Архипов

Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Федора Михеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1797
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