Бабин Архип Иванов
Место рожденияпоч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Бабин Иван Обросимов
поч. Еловое, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Бабин Осип Архипов
Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Грикерья Архипова
Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Бабин Савва Архипов
Мать ребёнка: Бабина Федора Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Федора Михеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797