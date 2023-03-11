Биленко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Тамара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Егоровна
Смерть
После 1980
Похороны
Неизвестно