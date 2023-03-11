Биленко Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биленко Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биленко Сергей Борисович

Мать ребёнка: Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Тамара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Егоровна

Смерть
После 1980
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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