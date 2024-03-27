(Минкин) Сафия Ярулловна
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения08.10.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897
Отец: Минкин Ярулла
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Образование
Неизвестно
Фото метрики о рождении: 17 девочка, Сафия, родилась 8.10.1897, ее отец Казанской губернии Свияжского уезда д. Ширданы Ярулла сын Фазлуллы Минкин, ее мать Нагима дочь Мустакима