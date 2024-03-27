(Минкин) Сафия Ярулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минкин) Сафия Ярулловна

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

08.10.1897

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897

Отец: Минкин Ярулла

Мать: Нагима Мулла Мустаким Кызы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Образование
Неизвестно
Фото метрики о рождении: 17 девочка, Сафия, родилась 8.10.1897, ее отец Казанской губернии Свияжского уезда д. Ширданы Ярулла сын Фазлуллы Минкин, ее мать Нагима дочь Мустакима
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