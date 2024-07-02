Григорьева (--) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (--) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

19.09.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Мефодий

Смерть
19.09.1845
Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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