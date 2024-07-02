Григорьева (--) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти19.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Мефодий
Смерть
19.09.1845
Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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