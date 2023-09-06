Шестакова (Сафонова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Сафонова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Сафонов Николай

Мать: не указана

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