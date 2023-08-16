Олейник (Галинская) Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник (Галинская) Юлия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1967

Отец: Галинский Юрий

Мать: Галинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1988

Сын: Олейник Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Олейник Владимир Анатольевич

Новосибирская область, г.Искитим
Рождение ребёнка
11.12.1996

Сын: Олейник Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Олейник Владимир Анатольевич

Новосибирская область, г.Искитим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник Владимир Анатольевич

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