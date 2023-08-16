Олейник (Галинская) Юлия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1967
Отец: Галинский Юрий
Рождение ребёнка
05.05.1988
Сын: Олейник Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Олейник Владимир Анатольевич
Новосибирская область, г.Искитим
Рождение ребёнка
11.12.1996
Сын: Олейник Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Олейник Владимир Анатольевич
Новосибирская область, г.Искитим
Бракосочетание
Неизвестно