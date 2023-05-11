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Филатов Иван

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Место рождения

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920

Отец: Филатов Михаил

Мать: Филатова ?

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Учетно-послужная картотека Дата рождения: 24.01.1920 Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н Наименование военкомата: Головинщинский РВК, Пензенская обл., Головинщинский р-н Дата поступлен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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