Филатов Иван
Место рождения
Дата рождения24.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920
Отец: Филатов Михаил
Мать: Филатова ?
Военная служба
Неизвестно
Учетно-послужная картотека Дата рождения: 24.01.1920 Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н Наименование военкомата: Головинщинский РВК, Пензенская обл., Головинщинский р-н Дата поступлен... Показать все
Смерть
Неизвестно