Фетисова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.
Дочь: Фетисова Александра Петровна
Отец ребёнка: Фетисов Петр Васильевич
Место жительства
1900 ст.
Липница, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно