Фетисова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Дочь: Фетисова Александра Петровна

Отец ребёнка: Фетисов Петр Васильевич

Место жительства
1900 ст.
Липница, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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