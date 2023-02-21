Кириков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кириков Аристарх Николаевич

Мать ребёнка: Кирикова Агриппина Матвеевна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кириков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кирикова Агриппина Матвеевна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1829
Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволен от должности за старостью лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Агриппина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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