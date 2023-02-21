Кириков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кириков Аристарх Николаевич
Мать ребёнка: Кирикова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Кирикова Агриппина Матвеевна
Работа или профессия
1816
Священник Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1829
Уволен от должности за старостью лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно