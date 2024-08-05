Андрей Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (?) Яковлевна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Никита Андреевич
Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна
Смерть
Неизвестно