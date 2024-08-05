Андрей Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1683 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (?) Яковлевна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Никита Андреевич

Мать ребёнка: Ирина (?) Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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