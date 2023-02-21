Малышева Елизавета Ивановна
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения22.10.1903
Дата смерти10.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
22.10.1903
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1924
Муж: Малышев Николай
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Малышева Воля Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай
Рождение ребёнка
23.10.1929
Дочь: Репина Майя Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай
Смерть
10.05.1978
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески