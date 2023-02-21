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Малышева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

22.10.1903

Дата смерти

10.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Малышев Николай

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Малышева Воля Николаевна

Отец ребёнка: Малышев Николай

Рождение ребёнка
23.10.1929

Дочь: Репина Майя Николаевна

Отец ребёнка: Малышев Николай

Смерть
10.05.1978
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески
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