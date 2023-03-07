Осипова (Иванова) Агафья Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иванов Ефрем Парамонович
Мать: Иванова Февронья
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Осипов Иван Павлович
Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно