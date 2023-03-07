Осипова (Иванова) Агафья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Иванова) Агафья Ефремовна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иванов Ефрем Парамонович

Мать: Иванова Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осипов Василий Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Осипов Иван Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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