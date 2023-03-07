Пестовский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестовский Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

30.06.1886

Дата смерти

19.11.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1886 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1933 по 1936
Одесса, Украина
Место жительства
С 1936 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1940
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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