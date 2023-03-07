Пестовский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1886
Дата смерти19.11.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1930
Место жительства
С 1930 по 1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1933 по 1936
Одесса, Украина
Место жительства
С 1936 по 1940
Смерть
19.11.1940
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область