Лобанов Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1984
Рождение ребёнка
01.11.2014
Мать ребёнка: Лобанова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
09.11.2099
Дочь: Лобанова Софья Витальевна
Мать ребёнка: Лобанова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Татьяна Юрьевна