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Лобанов Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1984

Отец: Лобанов Валерий Алексеевич

Мать: Лобанова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
01.11.2014

Сын: Лобанов Атрём Витальевич

Мать ребёнка: Лобанова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
09.11.2099

Дочь: Лобанова Софья Витальевна

Мать ребёнка: Лобанова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Татьяна Юрьевна