? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чертолясов Федор

Отец ребёнка: Чертолясов Аким

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чертолясов Филипп Акимович

Отец ребёнка: Чертолясов Аким

Ростовская обл., Красносулинский район
Рождение ребёнка
16.05.1920

Дочь: Трофимова Мовлина (Мавлина Мальвина) (Мавлина, Мальвина)

Отец ребёнка: Чертолясов Аким

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close