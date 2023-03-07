Перов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Иван Федорович

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Место рождения

Елшино, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшино, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1877 по 1878
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
По 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1878
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1901
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
1923
Тула, город Тула, Тульская область
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