Перов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1878
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
По 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1878
Место жительства
С 1901
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1923