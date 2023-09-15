Клеменчук Борис Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клеменчук Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1958
Дочь: Клеменчук Елена Борисовна
Мать ребёнка: Клеменчук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеменчук Виктор Борисович
Мать ребёнка: Клеменчук Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно