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Клеменчук Борис Александрович

Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клеменчук Александр

Мать: не указана

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.02.1958

Дочь: Клеменчук Елена Борисовна

Мать ребёнка: Клеменчук Мария Ивановна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеменчук Виктор Борисович

Мать ребёнка: Клеменчук Мария Ивановна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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