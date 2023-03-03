Голубева Елена (Ольга) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Елена (Ольга) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: Голубева Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
07.03.1910

Сын: Голубев Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
18.01.1911

Дочь: Голубева Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Голубев Даниил Афанасьевич

Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Афанасий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1915
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