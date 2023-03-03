Голубева Елена (Ольга) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1905
Дочь: Голубева Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
07.03.1910
Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
18.01.1911
Дочь: Голубева Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Голубев Даниил Афанасьевич
Отец ребёнка: Голубев Афанасий Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915