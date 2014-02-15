Мельников Артемий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Артемий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2014

Отец: не указан

Мать: Бердникова Дарья Игоревна

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