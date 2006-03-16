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Мостепаненко Илья Владимирович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

16.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2006

Отец: Мостепаненко Владимир Николаевич

Мать: Мостепаненко Лилия Борисовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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