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Мостепаненко Илья Владимирович
Мостепаненко Илья Владимирович
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
16.03.2006
Пол
Мужской
Отец
Мостепаненко Владимир Николаевич
1977 г.р.
Мать
Мостепаненко (Щёкина) Лилия Борисовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2006
Отец:
Мостепаненко Владимир Николаевич
Мать:
Мостепаненко Лилия Борисовна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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