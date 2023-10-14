Якутович Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якутович Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Якутович Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Якутович Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Якутович Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Якутович Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Якутович Елизавета Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якутович Елизавета Даниловна

Смерть
Неизвестно
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