Якутович Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Якутович Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Якутович Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Якутович Елизавета Даниловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Якутович Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Якутович Елизавета Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно