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Софронов Сергей Софронович

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Федина Анастасия Федоровна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Федина Анастасия Федоровна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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