Рябкова Алена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно