Рябкова Алена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова Алена Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рябков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рябков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рябков Козьма Иванович

Отец ребёнка: Рябков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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