Гайнатуллин Мирзаакрам
Место рожденияд. Карлы Буинского р-на ТАССР
Дата рождения1913
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамметшина Салима
Рождение ребёнка
29.08.1940
Сын: Гайнатуллин Загит
Мать ребёнка: Мухамметшина Салима
Смерть
Около 1942
Причина смерти: Погиб на войне
Рождение ребёнка
16.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамметшина Салима
Похороны
Неизвестно