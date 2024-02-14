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Гайнатуллин Мирзаакрам

Место рождения

д. Карлы Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

1913

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамметшина Салима

Рождение ребёнка
29.08.1940

Сын: Гайнатуллин Загит

Мать ребёнка: Мухамметшина Салима

Смерть
Около 1942
Причина смерти: Погиб на войне
Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамметшина Салима

Похороны
Неизвестно

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