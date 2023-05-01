Черноскутова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1969

Отец: не указан

Мать: Буторова Тамара Алексеевна

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