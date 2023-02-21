Сырохватов Трофим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сырохватов Константин Трофимович
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сырохватов Георгий Трофимович
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1917
Сын: Сырохватов Николай Трофимович
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сырохватов Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Сырохватова Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1925
Дочь: Сырохватова Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сырохватова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1931
Дочь: Сырохватова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Сырохватова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно