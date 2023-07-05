Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Курьянов Василий Абрамович
Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Курьянов Еремей Абрамович
Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич
Борщевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Арина Абрамовна
Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич
Смерть
Неизвестно