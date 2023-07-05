Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Курьянов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Курьянов Еремей Абрамович

Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич

Борщевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Арина Абрамовна

Отец ребёнка: Курьянов Абрам Григорьевич

Смерть
Неизвестно