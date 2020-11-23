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Долгушин Виктор Константинович

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

17.08.1941

Дата смерти

23.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941

Отец: Долгушин Константин Георгиевич

Мать: Долгушина Варвара Егоровна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2020
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
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