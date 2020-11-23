Долгушин Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения17.08.1941
Дата смерти23.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2020