Дымнич Елизавета Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Восприемник
26.08.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Петра Шелеста Ново-Локтевской волости поселка Каменского уволенный в запас армии рядовой из крестьян Каллиник Васильев Шелест и законная жена его Евдокия Григориева, оба православные Воспри... Показать все
Смерть
Неизвестно