Дымнич Елизавета Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымнич Елизавета Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Восприемник
26.08.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Петра Шелеста Ново-Локтевской волости поселка Каменского уволенный в запас армии рядовой из крестьян Каллиник Васильев Шелест и законная жена его Евдокия Григориева, оба православные Воспри... Показать все
Смерть
Неизвестно
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