Ананьев Петр Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Петр Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Степан Алексеевич

Мать: Ананьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ананьева Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ананьев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Ананьева Наталья Иванова

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
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