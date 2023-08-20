Ананьев Петр Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ананьева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Ананьева Наталья Иванова
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно