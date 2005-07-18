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Гомаюнова Анна Владимировна

Место рождения

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2005

Отец: Гомаюнов Владимир Петрович

Мать: Январева Татьяна Анатольевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия