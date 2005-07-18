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Гомаюнова Анна Владимировна
Гомаюнова Анна Владимировна
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Место рождения
Новочебоксарск
, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Дата рождения
18.07.2005
Пол
Женский
Отец
Гомаюнов Владимир Петрович
1972 г.р.
Мать
Январева Татьяна Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2005
Отец:
Гомаюнов Владимир Петрович
Мать:
Январева Татьяна Анатольевна
Новочебоксарск
, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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