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Власов Степан Иосифович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Власов Иосиф Нилович

Мать: Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881

Сын: Власов Косьма Степанович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Власов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Власов Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Власова (Власова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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