Власов Степан Иосифович
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Власов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Власов Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Власова (Власова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Любовь Борисовна