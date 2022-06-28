Алексей Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1816 по г.Белебею Оренбургской губернии о состоящих мужского пола отставных солдатах кои вступили в службу из разного звания____ помещичьих и вышедших в отставку не имея ___ отведенных земель пожел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Рождение ребёнка
Около 1794
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Климова Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Климов - Клементьев Платон Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Климова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Федосья
Смерть
После 1816
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан