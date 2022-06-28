Алексей Клементьевич Вычислено 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1797 г.р.
1805 г.р.
Около 1806 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1816 по г.Белебею Оренбургской губернии о состоящих мужского пола отставных солдатах кои вступили в службу из разного звания____ помещичьих и вышедших в отставку не имея ___ отведенных земель пожел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Климова Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов - Клементьев Платон Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосья

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Климова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Федосья

Смерть
После 1816
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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