Турков Григорей Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурков Григорей Кондратов

Турков Григорей Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1846

Жена: Туркова Матрена Александровна

венчаны 24.07.1846, Григорий Кондратов, 18 лет, первым браком, д.Ивановская, и дочь Александра Иванова, 18 лет, первым браком, поручители д.Леонтьевской Василий Никитин и д.Ивановской Киприян Евдокимо... Показать все
Смерть
Неизвестно