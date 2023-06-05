Турков Григорей Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1846
венчаны 24.07.1846, Григорий Кондратов, 18 лет, первым браком, д.Ивановская, и дочь Александра Иванова, 18 лет, первым браком, поручители д.Леонтьевской Василий Никитин и д.Ивановской Киприян Евдокимо... Показать все
Смерть
Неизвестно