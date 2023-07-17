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(Маковецкая) Маруся Васильевна
(Маковецкая) Маруся Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Маковецкий Василий Лаврентевич
Мать
(Маковецкая) Феодосия
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Маковецкий Василий Лаврентевич
Мать:
Феодосия
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