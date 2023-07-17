(Маковецкая) Маруся Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маковецкая) Маруся Васильевна

(Маковецкая) Маруся Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковецкий Василий Лаврентевич

Мать: Феодосия