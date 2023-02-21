(Касьянова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касьянова) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1931

Отец: Касьянов Федор Алексеевич

Мать: Касьянова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завражнов Сергей

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малыгин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражнов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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