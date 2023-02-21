(Касьянова) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1931
Рождение ребёнка
24.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завражнов Сергей
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малыгин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завражнов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно