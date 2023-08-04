Воронина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Степан Андреевич?
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алчимбаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алчимбаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алчимбаева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алчимбаева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алчимбаев Владимир