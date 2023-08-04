Воронина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Степан Андреевич?

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алчимбаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алчимбаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алчимбаева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алчимбаева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Алчимбаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алчимбаев Владимир